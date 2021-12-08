Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски на основании фотографий

Такое решение он вынес, отклонив жалобу магазина в столичном районе Люблино.

Торговая точка пыталась оспорить штраф в 100 тысяч рублей из-за того, что денежная санкция за отсутствие маски у одного из продавцов была назначена без экспертизы лишь на основании проверки управы района. Верховный суд, между тем, заключил, что для установления правонарушения не нужны никакие специальные технические проверки. Фотографии сотрудника без маски с камер видеонаблюдения или иных средств, отмечается в постановлении коллегии, могут считаться достоверным и допустимым доказательством. Тем самым суд отклонил жалобу продуктового магазина.

Фиксировать нарушителей масочного режима с помощью камер видеонаблюдения ранее предписали всем торговым центрам столичные власти. В мэрии для этого потребовали интегрировать эти средства записи с единым центром хранения данных. Эксперты при этом отмечали, что выписать штраф таким образом можно, только если биометрические данные есть в базе властей. При этом ее наполнение, как утверждали некоторые специалисты, идет медленно.

Масочный режим в магазинах и общественном транспорте действует с мая прошлого года. Торговым центрам, где выявляются нарушения, грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток.