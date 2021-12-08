Олаф Шольц официально вступил в должность верховного канцлера Германии

Глава правительства в ФРГ сменился впервые за шестнадцать лет.

Социал-демократ Олаф Шольц получил 395 голосов депутатов Бундестага из 707-ми. Он уже принял присягу как новый канцлер и назначил новый кабинет министров. Глава правительства сказал, что перед Германией стоят серьезные вызовы. Среди них он назвал изменение климата, цифровизацию, конкуренция в мире и миграция.

Первые иностранные визиты Шольца состоятся уже послезавтра. У него запланирована поездка в Париж, где президент Эммануэль Макрон примет нового канцлера с воинскими почестями. Затем руководитель ФРГ направится в Брюссель, где встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Министром иностранных дел при Шольце станет представитель партии зелёных Анналена Бербок. Она известна своей критикой в адрес Китая и России. Также теперь уже глава МИДа неоднократно призывала прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». Помимо прочего, Бербок станет первой женщиной на этой должности.

Олафу Шольцу 63 года. К Социал-демократической партии он присоединился еще в 1975, когда был учеником старшей школы.