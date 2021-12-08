Послы стран ЕС одобрили введение санкций против частной военной компании «Вагнер», — сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в совете ЕС. Как ожидается, это решение будет утверждено на встрече глав внешнеполитических ведомств в ближайший понедельник.