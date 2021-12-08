В Кремле уточнили, что проблемы «Северного потока 2» не обсуждались во время переговоров президентов России и США

Между тем, замгоссекретаря Виктория Нуланд, по итогам проходившей по видеосвязи встречи Владимира Путина и Джо Байдена сказала, что в случае агрессии России против Украины рычагом давления на Москву станет именно «Северный поток 2».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня заявила, что Европе нужно избавиться от зависимости в поставках газа из России.

