Российская ракета «Союз» через пару часов доставит на МКС туристов из Японии

Корабль пристыкуется к Международной космической станции ближе к 17 часам по московскому времени. Стартовал он с космодрома Байконур сегодня утром, взлет прошел штатно. В состав экипажа кроме профессионального космонавта Александра Мисуркина вошли миллиардер Юсаку Маэзава и видеорежиссер Йозо Хирано. Их традиционно провожали в космос под песню «Трава у дома» на русском и частично японском языках.

Маэдзава отмечал, что прошел подготовку к полету всего за 100 дней. По его словам, он на практике убедился в том, что комические путешествия реальны для любого желающего. Сам же бизнесмен признавался, что всегда мечтал побывать на станции. На МКС туристы планируют заниматься научной программой, а также снимать ролики для видеосервиса YouTube. Еще до полета они составили список из 100 заданий от пользователей интернета. На станцию также доставят новогодние подарки для российских членов экипажа и съедобные сувениры. Госкомпания «Роскосмос» не раз отправляла туристов на русский сегмент МКС, но последний раз такая миссия состоялась почти 12 лет назад.

Японские туристы проведут на орбите почти две недели и вернуться на Землю в конце декабря.