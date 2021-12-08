Верховный суд отказался раскрывать архивные данные сотрудников НКВД

Доступа к этой информации добивался историк Сергей Прудовский.

Высший судебный орган отказался признавать незаконными положения одного из президентских указов 1995 года, которые позволяют засекречивать имена сотрудников НКВД, причастных к Большому террору. Об этом сообщает «Новая газета». Иск подавал исследователь архивов Сергей Прудовский. Он изучает массовые репрессии против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги. Речь идёт о так называемой харбинской операции 1937 года, в результате которой была убита 21 тысяча человек.

Историк пытался доказать, что данные о сотрудниках НКВД, которые осуществляли этот план, скрывать нельзя, поскольку речь идёт о незаконной деятельности. Из этого следует, что указ президента «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», должен быть изменён в связи с тем, как судьи и ФСБ его трактуют.

Верховный суд в свою очередь встал на сторону Федеральной службы безопасности, которая утверждала, что отмена положений президентского указа ставит под угрозу обороноспособность страны.

Минувшей осенью управления ФСБ по Тульской и Ивановской областях отказались раскрывать Прудовскому имена чекистов. В ведомствах объявили, что это может привести к разжиганию «национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды».