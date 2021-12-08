Москвич, устроивший стрельбу в одном из столичных МФЦ, признал свою вину на допросе

Информация о случившемся стремительно дополняется новыми подробностями. В частности, как сообщает агентство ТАСС, 45-летней Сергей Глазов переделал охолощенный пистолет в боевой и взял с собой в МФЦ более 20 патронов. О том, что стало мотивом, власти пока не сообщали. При этом в СМИ распространяется противоречивая информация. Журналисты со ссылкой на источник накануне утверждали, что нападение могло готовиться заранее, но уже сегодня появилась другая версия: Глазов пришел в МФЦ за новым готовым паспортом.

Следственный комитет планирует сегодня предъявить ему обвинения, а завтра — потребовать от суда арестовать стрелка. На Глазова возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух или более лиц, общеопасном покушении на массовое убийство и незаконном обороте оружия. Пистолет, из которого были убиты два человека, не зарегистрирован на имя предполагаемого стрелка. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

В результате четыре человека получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. По словам мэра Москвы, пострадавшая сотрудница МФЦ сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.