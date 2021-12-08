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15:01, 08 декабря 2021

Социал-демократ Олаф Шольц приведен к присяге в бундестаге как новый канцлер Германии

Ранее за утверждение его в этой должности проголосовало большинство депутатов. Сегодня же будут назначены министры нового правительства, вечером состоится его первое заседание.
Олаф Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что между новым канцлером и Владимиром Путиным сложатся хорошие отношения.
Только что стало известно, что Владимир Путин направил Олафу Шольцу поздравительную телеграмму. Новый немецкий канцлер, как объявлено в Берлине, первые свои визиты нанесет в Париж и Брюссель.



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