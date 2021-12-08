Воссоздать Советский Союз невозможно, — считают в Кремле

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд. Она накануне предположила, что Владимир Путин в качестве проекта своего наследия стремится вернуть СССР. Она в частности отметила, что Россия рассматривает Украину и другие пост-советские республики как зону своего влияния.

Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что нынешние интеграционные процессы нельзя расценивать как попытку реинкарнации СССР.