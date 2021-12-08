Российский корабль Союз сегодня доставит на МКС космических туристов из Японии

Это бизнесмен Юсака Маэдзава, а также Ёзо Хирано – он работает продюсером компании Спейс Тудей. Планируемая продолжительность полета 12 суток. Маэдзава рассказал, что полет в космос его давняя мечта.

Маэдзава добавил, что считает космический корабль Союз очень надежным. Старт с космодрома Байконур прошел штатно. До этого экипаж традиционно проводили под песню Трава у дома, частично она исполнялась на японском языке.

Стыковка с МКС должна состояться после 16 часов по московскому времени.

