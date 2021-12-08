Церемония прощания с Ниной Ургант прошла сегодня в петербургском Александринском театре

Актриса ушла из жизни на минувшей неделе, ей было 92 года.

Гражданская панихида началась в 10 утра. Проводить актрису пришли ее родные — сын Андрей и внук Иван Ургант, а также коллеги-актеры Михаил Боярский, Борис Смолкин, Иван Краско и певец Александр Розенбаум. На церемонии зачитали телеграммы от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Свои соболезнования выразил и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Попрощаться с актрисой пришли и горожане. Открытая церемония возложения цветов завершилась до полудня. В последний путь Нину Ургант проводили аплодисментами.

Напомним, она окончила Ленинградский театральный институт. Почти 60 лет ее творческая биография была связана связана с Александринским театром. В кино актриса сыграла десятки ролей, но больше всего запомнилась зрителям в роли медсестры в фильме «Белорусский вокзал». В нём она исполнила песню «10-й наш десантный батальон». У Нины Ургант было множество наград. Премию «Звезда театрала» этого года в номинации «Легенда сцены» она получить уже не успела.

Место упокоения Нины Ургант ее родственники решили сохранить в тайне.