Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии

Он сменит на этом посту Ангелу Меркель, которая занимала должность на протяжении 16 лет.

На процедуру выборов нового канцлера в Бундестаг прибыли несколько почетных гостей. Среди них – экс-президент Германии Йоахим Гаук и бывший глава правительства Герхард Шредер. Однако самую сильную реакцию вызвало появление на специальной трибуне Ангелы Меркель. Парламентарии встретили ее бурными аплодисментами.

После этого начались выборы нового канцлера. Их итоги, впрочем, были фактически предрешены. Поддержку Шольцу обеспечила новая правящая коалиция из победившей на недавних парламентских выборах Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и альянса «Зеленые». Согласно действующей процедуре, Шольц также уже получил грамоту о назначении канцлером от президента Германии. А через несколько часов состоится символическая церемония передачи власти от Меркель.

Консервативный блок ХДС/ХСС, который ранее представляла Ангела Меркель, набрал на последних выборах 24% — это худший результат в истории. Впрочем, еще до голосования Меркель объявила, что не будет баллотироваться на пятый срок. Ей не хватило 11 дней, чтобы побить рекорд Гельмута Коля по продолжительности пребывания на посту канцлера ФРГ.