Поправки о санкциях против Северного потока-2 и российского госдолга исключены из проекта оборонного бюджета США, который согласовали представители обеих палат Конгресса. Об этом стало известно после переговоров президентов России и США.

Во время переговоров Джо Байден предупредил Владимира Путина о серьезных с последствиях возможного вторжения России на Украину, — сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан назвал Северный поток-2 потенциальным инструментом сдерживания России от агрессии против Украины.



Европейские и американские СМИ сегодня публикуют первые отклики на прошедшие накануне переговоры президентов Путина и Байдена.

Сайт CNN цитирует советника главы Белого дома по национальной безопасности, который, общаясь с журналистами, подчеркнул, что американский президент «глядя Путину в глаза» пообещал: «то, что мы не сделали в 2014-м (после российской крымской кампании), мы готовы сделать сейчас».

USA Today приводит слова того же Джейка Салливана, который заметил, что если Москва хочет увидеть газ, идущий по Северному потоку, она, возможно, не захочет рисковать, вторгаясь в Украину. Британская Индепендент, напротив, изучив характер обещанных США и ЕС санкций, заключает, что «они вряд ли окажутся эффективными». Издание Euractive обращает внимание на то, что помимо понедельничной встречи Байдена с лидерами крупнейших стран Европы, уже на этой неделе пройдет и второй раунд переговоров, делая из этого вывод, что Украина, главная тема прошедшего саммита, тем не менее, остается для Вашингтона не столько американской, сколько европейской проблемой.

Автор публикации полагает, что Владимир Путин добился от Джо Байдена гарантий невступления Украины в НАТО — в обмен на обещание Москвы не вести боевых действий против Киева.