Верховный суд России отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис

Верховный суд России отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Адвокат Хасис Дмитрий Агранвоский сказал «Эху», что надеется на пересмотр приговора.

Адвокат Станислав Маракелов журналистка Новой газеты Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы почти 13 лет назад.

Найти нападавших удалось достаточно быстро: следователи оперативно получили данные с камер наружного видеонаблюдения. Силовикам удалось установить, что некая женщина следила за выходом из независимого пресс-центра, а непосредственный убийца был высокого роста и скрывал свое лицо. Личность удалось становить благодаря одной оплошности: Никита Тихонов в метро несколько раз приложил карточку к турникету, поэтому следователи увидели его имя. Соучастницей оказалась гражданская жена создателя Боевой организации русских националистов Евгения Хасис.

Задержали подозреваемых спустя 10 месяцев после нападения. Тихонов сознался в двойном убийстве, заявив, что в адвоката Станислава Маркелова* стрелял он, а сопровождавшую его Анастасию Бабурову пришлось убить, потому что она видела его лицо. А вот Евгения Хасис вину признавать не стала.

В результате в 2011 году суд присяжных признал подсудимых виновными, Мосгорсуд приговорил Никиту Тихонова к пожизненному лишению свободы, а Евгению Хасис посадили на 18 лет.

Новая газета сделает все, чтобы приговор не был пересмотрен, — сказал Эху главный редактор издания Дмитрий Муратов.

По словам Муратова, есть сомнения в правдивости слов бывшей присяжной Анны Добрачевой о давлении на коллегию, — именно ее показания позволили ЕСПЧ усомниться в беспристрастности присяжных.



* Сергей Маркелов - физлицо, признанное иностранным агентом.