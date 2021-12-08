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13:32, 08 декабря 2021

Кремль подтвердил, что основной темой переговоров президентов России и США стала Украина

В сообщении пресс-службы администрации главы российского государства говорится, что Владимир Путин акцентировал внимание своего коллеги на отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей. Как считают в Москве, в этом виновато руководство Украины.
Джо Байден в свою очередь предупредил о новых санкциях в случае усиления напряженности на границе. Бывший посол США в России Майкл Макфол в эфире «Эха» сказал, что в любом случае рад переговорам двух лидеров.

Путин и Байден вели переговоры по видеосвязи. Они продолжались чуть более двух часов.



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