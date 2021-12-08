Следственный комитет будет добиваться ареста Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы

Как сообщили агентству ТАСС в московском управлении СК, по месту его жительства проведены обыски. Вопрос о мере пресечения суд рассмотрит завтра.

В результате стрельбы в МФЦ погибли два человека, еще четыре пострадали. Источник в силовых структурах утверждает, что Глазов пришел за новым паспортом. Что стало мотивом его действий, пока неизвестно.

Эксперт по огнестрельному оружию Юрий Данилов полагает, что открывший стрельбу в московском МФЦ мужчина приобрел оружие нелегально. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК.