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13:02, 08 декабря 2021

Следственный комитет будет просить суд об аресте Сергея Глазова, который открыл стрельбу в МФЦ

Следствие будет добиваться ареста Сергея Глазова, открывшего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение, — сообщили в СК. В результате стрельбы погибли два человека, четверо госпитализированы. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что посетил раненных сотрудников МФЦ в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У 33-летней Зайнаб Таймазовой серьезное пулевое ранение, сейчас врачи делают все возможное, чтобы ее спасти. Глава города также подчеркнул, что семье погибшего Владимира Шеменева будет оказана вся необходимая помощь со стороны администрации. Всего же в ходе стрельбы погибли два человека, еще четверо пострадали, одна из них — несовершеннолетняя девочка. Её уже прооперировали и могут выписать к концу недели, сообщили в Морозовской больнице.

ЧП произошло накануне во второй половине дня. По данным источников агентства «Интерфакс», 45-летний Сергей Глазов пришел в МФЦ, чтобы получить новый паспорт, однако после отказа надеть защитную маску начал стрелять. При этом, отмечают источники, при себе у стрелка было несколько десятков патронов, а в сумке порядка 3 миллионов рублей в иностранной валюте. Что касается оружия, это был переделанный австрийский пистолет, утверждает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Врач-психиатр Александр Федорович считает, что открыть стрельбу в общественном месте способен только психически нездоровый человек, однако предсказать такое поведение заранее невозможно. Об этом он сказал в эфире «Эха». Общая стресогенность обстановки может стать толчком к подобному срыву, объяснил Александр ФедорОович.



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