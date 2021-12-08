Муратов: «Новая газета» будет отстаивать приговор Хасис и Тихонову

«Новая газета» будет отстаивать приговор Евгении Хасис и Никите Тихонову, осужденным за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки издания Анастасии Бабуровой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Позиция редакции такая: мы будет отстаивать вынесенный приговор. Есть все доказательства того, что убийство совершил Тихонов, есть все сводки личных переговоров между Хасис и Тихоновым. У редакции, у тех, кто занимался расследований, никаких сомнений в том, что приговор был справедлив. Они убили двух человек: выдающегося адвоката, который вел наши дела, в том числе в горячих точках и в Чечне и убили стажерку Настю Бабурову, которая пыталась этого парня защитить. Тихонов сказал, что он боялся, что она его узнает. Что тут пересматривать? Пересматривать, что на кого-то было оказано давление? Давайте наказывать тех, кто оказывал давление, вот и все», – сказал он.

Главный редактор добавил, что «Новая газеты» готова дать дополнительные показания по делу.

«Наш адвокат и родители Насти Бабуровой, и брат Стаса Маркелова*, мы безусловно будем принимать участие в этом процессе и, если будет нужно, расскажем еще много чего интересного. Как, например, было организовано показание самой этой присяжной, из-за которой ЕСПЧ вынес приговор, что это дело должно быть вновь рассмотрено. Мы абсолютно не боимся нового рассмотрения, но издеваться родителями Насти Бабуровой точно не дадим. Мало никому не покажется от наших показаний», — заключил он.

Президиум Верховного суда России отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, как сообщил адвокат Дмитрий Аграновский. При этом адвокат подчеркнул, что рассчитывает на отмену приговора.

Никита Тихонов и Евгения Хасис осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова* и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в 2009 году. Н.Тихонов приговорен к пожизненному сроку, Е.Хасис к 18 годам колонии.

* Сергей Маркелов - физлицо, признанное иностранным агентом.