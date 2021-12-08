Белорусский следственный комитет предъявил окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге

Она обвиняется в разжигании социальной розни, нарушении правил обращения с личными данными и угрозах силовикам, — сообщает государственное агентство БелТА.

Сапега была задержана в мае вместе с Романом Протасевичем, бывшим главным редактором телеграм-канала НЕХТА, который белорусские власти признали экстремистским. С октября Сапега находилась под домашним арестом.

