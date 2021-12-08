Следствие будут ходатайствовать об аресте фигуранта дела о стрельбе в московском МФЦ

Сергею Глазову, как ожидается, предъявят обвинение в убийстве.

В результате стрельбы погибли два человека. Госпитализированы четверо. В том числе 10-летняя девочка. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он побывал в Институте Склифосовского. Столичные власти обещают помочь семьям погибших и пострадавших.

Следственный комитет показал кадры допроса стрелка. Источники агентства Интерфакс утверждают, что Глазов пришел в МФЦ за новым паспортом, при себе у него было большое количество патронов и крупная сумма денег – около 3 миллионов рублей.