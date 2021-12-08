Олаф Шольц избран новым канцлером Германии

Шольцу 63 года, он был вице-канцлером и министром финансов в правительстве Ангелы Меркель. Сама Меркель присутствовала на сегодняшнем заседании, депутаты приветствовали ее бурными аплодисментами.

Шольц получил 395 голосов. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю — согласно конституции именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент, где примет присягу.