Вступают в силу санкции США, наложенные на одного из крупнейших в мире производителя калийных удобрений Беларуськалий

Сегодня вступают в силу американские санкций, наложенные на одного из крупнейших в мире производителя калийных удобрений Беларуськалий — экономика Беларуси может лишиться 4% ВВП, а мир — 20% экспорта калия.

О секторальных санкциях в отношении белорусской экономики, которые были введены впервые, Белый Дом объявил 9 августа — ровно через год со дня проведения непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси. В черный санкционный список США попали 23 белорусских гражданина и 21 юридическое лицо, включая одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений госпредприятие «Беларуськалий». Минфин США назвал «Беларуськалий» «основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко», но вносить в санкции монопольного трейдера, через который «Беларуськалий» экспортирует продукцию — Белорусскую калийную компанию, американское правительство тогда не стало — под санкции БКК попала 2 декабря, а вступают в силу они в апреле 2022 года.

С сегодняшнего дня все американские лица должны прекратить операции с Беларуськалием — и несмотря на то, что санкции США напрямую не действуют в Европе, Администрация Джо Байдена вправе вводить санкции против любых неамериканских лиц за «существенное содействие или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки» «Беларуськалию» и другим компаниям, попавшим в санкционный список.

В ответ на санкции Александр Лукашенко объявил продовольственное эмбарго и запретил ввоз в Беларусь продовольствия из США, Канады, Исландии, стран Евросоюза, Великобритании и других.