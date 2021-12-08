Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал основной сайт браузера Tor, позволяющего анонимно пользоваться интернетом

Регулятор утверждает, что блокировке предшествовало соответствующее решение суда. Сайт перестал открываться у пользователей из России несколько часов назад. Накануне перед этим Роскомнадзор потребовал от разработчиков браузера удалить ссылки на запрещенную информацию, в частности о средствах доступа к заблокированным властями ресурсам. Сообщалось, что в письме от регулятора указывалась ссылка на страницу, на которой рассказывается о принципе работы Tor и предлагается скачать программу. В противном случае Роскомнадзор пригрозил ограничить доступ к ресурсу, что и произошло через несколько часов.

Тем временем на английской версии сайта разработчики браузера уже опубликовали инструкцию для обхода блокировки российскими пользователями. Представители Tor призвали жителей других стран создавать как можно больше так называемых мостов, скрытых каналов, для того, чтобы россияне могли и дальше пользоваться анонимной сетью.

В России местами проблемы с подключением к браузеру Tor начались еще в первых числах декабря.