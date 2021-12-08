Президиум Верховного суда России отправил на пересмотр дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис

Около 10 лет назад их осудили по обвинению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Коллегия решила удовлетворить ходатайство защиты, которое было подано после решения Европейского суда по правам человека. Он счел, что российский суд нарушил право на беспристрастное разбирательство, когда обвинительный приговор Тихонову и Хасис выносили присяжные. По мнению ЕСПЧ, они не были непредвзяты.

При этом повторного разбирательства по делу не будет. Оно направлено не в первую инстанцию. Правда, представители сторон сообщили противоречивую информацию. По словам адвоката семьи Анастасии Бабуровой Петра Заикина, процесс будет проходить в кассационной инстанции. Адвокат Евгении Хасис Дмитрий Аграновский, в свою очередь, утверждает, что дело направлено на апелляцию.

«Я удивляюсь, почему он [Верховный суд] не отменил именно приговор. Потому что есть решение Европейского суда, где написано, все абсолютно четко, абсолютно конкретно, что коллегия присяжных была не беспристрастна по делу Тихонова и Хасис. Я напомню, что вердикт тогда был принят 7 на 5, с перевесом в один голос, после того как коллегию покинула присяжная Добрачева, иначе было бы 6 на 6, а это оправдание. Я полагаю, что необходимо было отменить приговор первой инстанции. Но тем не менее как промежуточным результатом мы очень довольны. Дело направили на новое рассмотрение в Верховный суд. Верховный суд в том числе может и отменить приговор. Мы, естественно, будем этого добиваться после консультации с нашими подзащитными», — сказал он. Адвокат добавил, что решение ЕСПЧ подразумевало отмену приговора осужденным.

«Решение написано Европейским судом под отмену приговора, там даже денежная компенсация не присуждена, это означает, что Европейский суд полагает, что восстановление прав может быть достигнуто только новым рассмотрением», — заключил он.

Тем не менее, самим Тихонову и Хасис избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. В СИЗО они будут находиться как минимум до середины марта следующего года.

По делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова* и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, а Хасис – к 18 годам колонии. Помимо этого следствие считает Тихонова одним из лидеров экстремистской организации БОРН, отметившейся несколькими громкими убийствами.

Пересмотр дела убийц адвоката Станислава Маркелова* и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой не может привести к отмене приговора виновным Евгении Хасис и Никите Тихонову. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

«Это решение прошло в рамках исполнения решения ЕСПЧ, который признал, что процесс велся с нарушениями. Даже если бы процесс проходил не в условиях российского судопроизводства, все равно огрехи в нем так или иначе были бы, это неизбежно. Достаточное ли это основание для того чтобы отменять приговор и рассматривать дело заново – нам кажется, что нет, потому что виновные признали неоднократно свою вину, сотрудничали со следствием и рассказывали в других процессах, что и как они делали, как они убивали Стаса и Настю, здесь вопрос их виновности или невиновности не стоит. Конечно, однозначно виновны и это пересмотру не подлежит и не может быть отменено ни при каких условиях», – сказала она.

Н.Прусенкова отметила, что «Новая газета» «относится к тому, что сегодня произошло, с должным пониманием». По ее словам, «это не отмена приговора, это кассационное рассмотрение, я думаю, это не отразится на конечном результате».

* Сергей Маркелов - физлицо, признанное иностранным агентом.