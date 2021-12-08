ФСИН ведет оперативную работу, чтобы вернуть силовикам моральное право пытать и избивать заключенных – Gulagu.net

ФСИН ведет оперативную работу, чтобы вернуть силовикам моральное право в глазах в общества пытать и избивать заключенных. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Внутри ФСИН и ФСБ существует очень серьезная группа влияния, там сейчас идет огромная оперативная работа, как из черного сделать белое, а из белого черное. Как сделать так, чтобы общество вернуло моральное право силовикам пытать людей. Ради этого сейчас в целом ряде регионов, на примере ГУФСИН по Приморскому краю я могу рассказать, что раскручивается оперативная комбинация, связанная с криминализацией деятельности заключенных и с тем, чтобы спецназу ФСИН и ФСБ вернуть право поголовно избивать заключенных», — сказал он.

В.Осечкин отметил, что сотрудники колоний с этой целью занимаются провокацией осужденных.

«Они стараются в целом ряде учреждений спровоцировать заключенных. В иркутской колонии номер 2, куда сегодня прокурор по надзору выехал, там несколько дней назад была провокация со стороны сотрудников, которые специально оскорбляли заключенного, чтобы он якобы совершил нападение, чтобы потом эту видеозапись показывать по всем телеканалам: «Смотрите, какие злые зэки, они нападают у нас на самых скромных рядовых сотрудников, поэтому, конечно, мы будем спецназы вводить». В Приморье тоже самое, они та устроили побоище, когда туда зашли спецназы ФСИН и ФСБ и поголовно избили больше 150 человек, 16 искалечены, 1 изнасилован и 1 один погиб от тяжких телесных повреждений спустя сутки, ему никто никакую медицинскую помощь не оказывал. При этом они хотят объяснить, что они так борются с какой-то ячейкой арестантского уркаганского единства. Хотя, на самом деле, мы в прошлом году показывали, что их же самый актив, капо-разработчики, сами надевали майки, на которых написано «А.У.Е.»*. Актив у ФСИН един», — заключил он.

Журналист Юрий Дудь накануне выпустил документальный фильм о пытках в российских колониях, СИЗО и отделах полиции «Почему в России пытают».

* запрещенная в РФ экстремистская организация