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11:33, 08 декабря 2021

Ракета Союз вывела на орбиту космический корабль с туристами из Японии

Стыковка с МКС ожидается после 16 часов. Старт с космодрома Байконур прошел штатно, — сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Японский бизнесмена Юсака Маэдзава и его помощник, Ёзе Хирано стали первыми космическими туристами. Которых Роскосмос отправил к МКС с 2009 года. Они проведут на станции 12 суток.


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