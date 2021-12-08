Экс-посол США в России Макфол назвал «победой Путина» исключение санкций против Северного потока-2 из бюджета США

Профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол назвал «победой Путина» исключение санкций против «Северного потока-2» из бюджета США. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это победа Путина. Имея в виду, что у Байдена и его администрации не было хорошего выбора на этот счет. Любят говорить, что американские санкции могли бы затормозить эту программу, но 95 процентов уже сделано. Немецко-американские отношения — тоже главная тема для Байдена. Я действительно считаю, что для Путина это была успешная игра», — сказал он.

Как сообщает Forbes, из новой версии оборонного бюджета США пропали новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».