Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Соревнования пройдут этой зимой.

Политики и дипломаты из Австралии, включая тех, кто уже находится на территории КНР, не будут участвовать в церемониях, которые пройдут в рамках Олимпиады в следующем году. Об этом объявил премьер-министр республики Скотт Моррисон. Он сказал, что соответствующее решение приняли после того, как Австралия попыталась возобновить работу дипломатических каналов с Пекином, но китайские власти не ответили на целый ряд вопросов, в том числе о нарушениях прав человека.



В итоге, Австралия, как ранее и Соединённые Штаты, пошлёт на игры только спортивную сборную. На этой неделе Вашингтон объяснил своё решение тем, что китайские власти занимаются геноцидом уйгуров и систематически нарушают права человека.

Идею присоединения к этому бойкоту сейчас обсуждают и в Европарламенте. Его вице-президент Никола Бир, как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, объявила, что дипломатический бойкот это наименьшая и запоздалая мера в отношении Пекина, который обязан ответить за «подавление уйгуров и агрессию против Гонконга и Тайваня».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.