На территории Польши рядом с белорусской границей обнаружили тело погибшего беженца

Польская полиция нашла рядом с мигрантом рюкзак и паспорт гражданина Нигерии. Тело лежало в лесу на расстоянии 9 километров от белорусской границы. Причина гибели пока не установлена. Нигерийца передали судмедэкспертам. Он — не первый беженец из восточных стран, который погиб на польской территории рядом с Белоруссией за последнее время. С начала года обнаружено уже 9 тел нелегалов.

Всего за 2021 незаконно попасть в Евросоюз через Польшу с белорусской стороны попытались около 40 тысяч раз. Больше всего таких случаев пришлось на октябрь. Как раз тогда обострился миграционный кризис на границе. В намеренной эскалации конфликта власти Евросоюза обвиняют Минск. По их словам, руководитель Белоруссии Александр Лукашенко использует беженцев для давления на соседние государства в политических целях.

Власти Польши ранее сообщали, что белорусские пограничники специально выталкивают нелегалов на другую сторону границы. В Минске все обвинения отрицают.