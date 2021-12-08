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11:04, 08 декабря 2021

Разработчики браузера TOR сообщили о блокировке основного сайта – сейчас он не открывается

Разработчики браузера TOR , который обеспечивает своим пользователям анонимный доступ в интернет, сообщили о блокировке основного сайта – сейчас он не открывается. Ранее Роскомнадзор потребовал от TOR удалить запрещенную информацию.

Сайт заблокировали после того, как разработчики призвали пользователей создавать как можно больше новых скрытых каналов, чтобы жители России оставались на связи. Для них команда проекта опубликовала отдельную инструкцию для обхода блокировок.
В России сайтом пользуются более 300 тысяч человек. Это 15% от всей аудитории TOR .


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