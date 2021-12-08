Верховный суд России отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис

Верховный суд России отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Они осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Президиум Верховного суда возобновил производство по делу Тихонова и Хасис в соответствии с решением ЕСПЧ, — сообщил адвокат Дмитрий Аграновский. Страсбургский суд посчитал, что в отношении осужденных нарушено право на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ усомнился в беспристрастности присяжных.