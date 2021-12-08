С космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз» с пилотируемым кораблем, на борту которого находятся японские туристы

Ожидается, что они проведут на Международной космической станции 12 суток.

Среди трех членов экипажа корабля «Союз МС-20» — два космических туриста из Японии. Это миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано. Вместе с ними летит российский космонавт Александр Мисуркин – он и руководит полетом. Ради туристов на Байконуре решили слегка изменить традицию: во время проводов экипажа была включена песня «Трава у дома», но часть из которой – на японском.

Сам запуск прошел в штатном режиме, следовало из трансляции, которую на своем YouTube-канале вел Роскосмос.

Корабль «Союз» уже выведен на орбиту, стыковка с МКС ожидается примерно через шесть часов. На его борту находятся не только материалы для исследований, но и новогодние подарки и угощения для российских членов экипажа.

Японские космические туристы должны вернуться обратно на Землю утром 20 декабря.