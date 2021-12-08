Экс-посол США в России Макфол: Угрозы расширения НАТО в сторону Украины сейчас нет

По словам профессора Стэнфордского университета, бывшего посла США в России Майкла Макфола, угрозы расширения НАТО в сторону Украины сейчас нет. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«НАТО никогда не будет атаковать Россию. Это полная ерунда. Поэтому идея, что могучей, сильной, великой России угроза из Украины – это странно для меня, как человека, который знает Россию. Нет, это игра, которую Путин делает. Но угрозы расширения НАТО [в сторону Украины] сейчас нету. Может быть, это будет лет через 10-20. Но это не угроза <...> Это просто не сюжет международной темы для НАТО. Это только фантазия, чем Путин говорит сейчас», — сказал он.

М.Макфол также призвал россиян подумать, представляет ли Украина настоящую угрозу для России.

«Мне непонятно, зачем ваше население – все-таки 150 тысяч русских солдат сейчас – зачем вы хотите воевать с украинцами? Я читал, что недавно Путин написал насчет общей нации, единый народ. Если он так любит единый народ, зачем он все время угрожает этому единому народу? Что украинцы делают против России, почему вы хотите войну с братским государством? <...> У нас было тоже самое, якобы угроза из Ирака. Буш говорил: «Такая угроза Америке, надо воевать». <...> Оказалось, что это было полной ложью. Из-за этого мы воевали практически 20 лет в Ираке. Русские слушатели, просто подумайте, это действительно настоящая угроза или это просто сознательная причина для Путина, чтобы начинать войну? <...> Война между Россией и Украиной – это будет плохо для России, не только для Украины», – заключил он.

Переговоры президентов РФ и США прошли накануне по видеосвязи, они продолжались больше двух часов.