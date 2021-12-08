Байден не может и не считает нужным давать Путину гарантии, что Украину не примут в НАТО – бывший посол США в России

Президент США Джо Байден не может и не считает нужным давать Владимиру Путину гарантии, что Украину не примут в НАТО. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол.

«НАТО сейчас имеет принципиальную позицию, что дверь открыта для всех в Европе, кто хочет принимать участие в этом союзе, включая, между прочим, в Россию. <...> Они не могут говорить: «Украина не имеет возможности это делать». И Байден один из – он самый главный лидер в НАТО, но это международная организация, это не американская организация. <...> Он не может это говорить, есть другие члены НАТО, которые это не поддерживали, это организация работает над консенсусом. <...> Байден сам не считает, что надо такой гарант делать для Путина», — сказал он.

По мнению М.Макфола, президент Путин «прекрасно понимает, что НАТО не будет делать какого-то соглашения или договора на этот счет. И, конечно, Путин тоже понимает, что расширение НАТО к Украине не будет в ближайшее время».

В ходе разговора с Владимиром Путин президент Джо Байден подчеркнул, что страны-участницы НАТО по отдельности не имеют права запрещать вступление того или иного государства в североатлантического альянс.