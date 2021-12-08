Контролеры выявили почти 50 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте Москвы в ноябре

Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя компании «Организатор перевозок» Владислава Султанова. По его словам, одежда и аксессуары не считаются средствами защиты, шарф, платок или салфетки не заменяют маски, поэтому контролер будет вынужден выписать постановление об административном правонарушении.