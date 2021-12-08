Контролеры выявили почти 50 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте Москвы в ноябре

Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя компании «Организатор перевозок» Владислава Султанова. По его словам, одежда и аксессуары не считаются средствами защиты, шарф, платок или салфетки не заменяют маски, поэтому контролер будет вынужден выписать постановление об административном правонарушении.
2021-12-08T10:34:49+03:00
2021-12-08T10:40:20+03:00
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10:34, 08 декабря 2021
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