Воронежский областной суд сегодня рассмотрит коллективный иск жителей к губернатору об отмене системы QR-кодов

Противники QR-кодов считают указ главы области Александра Гусева незаконным из-за нарушения прав и свобод человека. Документ устанавливает на территории региона противоэпидемические меры, в том числе вводит в ряде общественных мест пропускной режим. Попасть в торговые центры, учреждения культуры, санатории, фитнес-клубы, зоопарки и другие подобные заведения можно только с QR-кодом, сертификатом о вакцинации, справкой о медотводе от прививки или отрицательным ПЦР-тестом.

Как сообщалось, несовершеннолетним посещать эти места без родителей тоже запрещается. В правительстве Воронежской области назвали систему QR-кодов вынужденной мерой и направленной на снижение заболеваемости. По официальным данным, на протяжении нескольких последних дней в регионе фиксируется самая высокая смертность от ковида за всю историю эпидемии. На пиковом уровне держится и суточное количество заразившихся.

Жители ряда других регионов страны тоже пытались отменить через суд систему QR-кодов, но пока никто не добился в этом успеха. Только накануне Верховный суд Татарстана отказался удовлетворить иски жителей о признании цифровых пропусков незаконными.