Разработчики браузера ТОР, который обеспечивает анонимный доступ в интернет, сообщили о блокировке основного сайта

Разработчики браузера ТОР, который обеспечивает своим пользователям анонимный доступ в интернет сообщили о блокировке основного сайта. Необходимо срочно отреагировать на эту цензуру, именно сейчас нужна ваша помощь, — пишут разработчики в блоге проекта.

Ранее Роскомнадзор потребовал от ТОР удалить запрещенную информацию — на странице, которая вызвала претензии регулятора сообщалось, что такое ТОР и содержалась ссылка на скачивание браузера