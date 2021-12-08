В здании ОВД по району Гольяново проходят следственные действия

Их сопровождает Служба собственной безопасности, как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД,Ю один из сотрудников полиции подозревается во взяточничестве.

Ранее телеграм-канал База утверждал, что ОВД Гольяново задержан начальник уголовного розыска. По некоторым данным, он пытался получить 3 миллиона рублей за то, чтобы не возбуждать уголовное дело по статье «подделка документов».

