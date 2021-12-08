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10:05, 08 декабря 2021

Во Франции зафиксировано самое большое с прошлого года количество заразившихся ковидом за сутки

За сутки коронавирус обнаружили у 59 тысяч человек, сообщают французские СМИ. Больше было только в ноябре 2020 года. Ситуация с пандемией в стране ухудшается, несмотря на то, что процент вакцинированного населения остается одним из самых высоких в мире: прививку получили уже более 70% жителей Франции. За те же сутки, когда в стране зафиксировали самую высокую с начала года заболеваемость, медики установили и другой рекорд — по количеству ревакцинированных. Только за день повторную прививку сделали почти 670 тысяч человек.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на французского премьер-министра сообщает, что правительство пока не планирует вводить серьезные антиковидные меры. Тем не менее власти запретили проводить дискотеки и рекомендовали бизнесу частично перевести сотрудников на дистанционную работу. Между тем несколько дней назад во Франции выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Омикрон попал и на территорию Парижского региона.

Во Франции также наблюдается всплеск госпитализаций заразившихся ковидом.


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