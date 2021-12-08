Москвич Сергей Глазов, который устроил стрельбу в здании МФЦ, не состоит на учете у психиатров

Как утверждают источники информагентств, это показала первая проверка личности нападавшего.

У Глазова, по словам собеседника агентства ТАСС, ранее не было зафиксировано никаких серьезных проблем с законом или со здоровьем. В частности, он не привлекался к уголовной ответственности, а также, как утверждается, не имел долгов. При этом источник отметил, что стрелка планируют отправить на психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость, поскольку в момент преступления он мог находиться в неадекватном состоянии. Также Глазову сегодня планируют предъявить обвинение.

45-летний москвич, по данным источников агентства «Интерфакс», мог устроить стрельбу в МФЦ столичного района Рязанский из-за нежелания надевать маску. При нем обнаружили травматический пистолет, переделанный в боевой. Как утверждается, перед нападением он говорил, что не верит в коронавирус, а пандемию считает заговором. Около 10 лет назад Глазов демобилизовался в звании подполковника, причем сайт телеканала RT утверждает, что в прошлом он работал в Службе внешней разведки. В ведомстве, правда, эту информацию пока не прокомментировали.

В результате стрельбы, устроенной в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, погибли два человека, еще четыре, в том числе 10-летняя девочка, пострадали. Центр остается закрытым для посетителей, как ожидается, он возобновит свою работу в четверг.