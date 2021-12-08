Палата представителей американского конгресса одобрила проект бюджета без новых санкций против России

Ранее за их включение выступали представители республиканской партии.

В итоговой версии бюджета на 2022 финансовый год нет ограничений, которые американские власти обсуждали в течение долгого времени. На это обратил внимание телеканал CNN. В проект не вошла ни поправка о санкциях, связанных с «Северным потоком-2», ни положение о запрете для граждан США на сделки с суверенным долгом России, ни санкции против президента Владимира Путина и еще 34 человек из его окружения.

За принятие проекта проголосовали 363 конгрессмена, против — 70. Теперь он должен пройти одобрение в сенате, после чего документ понесут на подпись президенту. Обсуждение бюджета в конгрессе проходило в спорах, потому что включения в него санкций в отношении российского руководства пытались добиться республиканцы.

Ранее американское интернет-издание The Hill писало, что президент Джо Байден настроен против ужесточения ограничений проекта «Северный поток-2». Весной он называл такие меры непродуктивными для отношений с Европой.



Президенты России и США провели двухчасовые переговоры по видеосвязи. Бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти считает важным достижением сам факт таких переговоров, – об этом она сказала в эфире «Эха Москвы».

В Кремле добавили, что президенты договорились продолжить консультации по чувствительным вопросам, — сообщил советник по внешней политике Юрий Ушаков.