Суд сегодня рассмотрит иск об оспаривании указа президента и приказа ФСБ о засекречивании данных сотрудников НКВД

Верховный Суд России рассмотрит завтра иск об оспаривании указа президента и приказа ФСБ о засекречивании данных сотрудников НКВД. По словам сотрудника архива «Международного Мемориала*» Алексея Макарова, на протяжении последних нескольких лет наблюдается тенденция по засекречиванию архивных материалов. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На протяжении последних нескольких лет наблюдается отчетливая тенденция по засекречиванию архивных материалов. В архивах ФСБ при выдаче копий фамилии сотрудников НКВД закрываются, потому что якобы они являются персональными данными», — сообщил правозащитник.

По словам А.Макарова, это противоречит закону об архивном деле и закону о реабилитации, где говорится, что имена палачей должны быть тоже названы, и эти люди не в частном качестве, а как сотрудники государственной машины пытали и вели следственные дела.

«И последние несколько лет Сергей Прудовский и общество «Мемориал*» борются, в том числе и в судебном порядке, за то, чтобы это засекречивание было признано нарушением права на доступ к информации. И завтра будет очередное заседание в суде», — уточнил он.

А.Макаров добавил, что, учитывая недавние иски с требованием о ликвидации «Международного Мемориала*», даже если решение суда будет в сторону исторической правды, это не значит, что ведомственные архивы будут его исполнять.

Рассмотрение по существу иска об оспаривании пунктов Указа Президента РФ 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» и Приказа ФСБ России 0120 «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию в органах ФСБ» состоится в 10.00 в Верховном суде.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.