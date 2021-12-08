Пилотируемый корабль «Союз» доставит на Международную космическую станцию космических туристов из Японии

Старт с космодрома Байконур запланирован на 10 часов 38 минут по московскому времени.

Экипаж традиционно проводили под песню «Трава у дома», частично ее исполнили на японском языке.

Космические туристы — Юсака Маэдзава крупный бизнесмен, один из богатейших людей Японии, а также Ёдзо Хирано, — он работает продюсером в компании Спейс Тудей. Планируемая продолжительность полета – 12 суток.

