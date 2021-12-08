«Аэробус» сирийской авиакомпании Cham Wings с мигрантами вылетел из Минска в Дамаск судя по онлайн-табло минского аэропорта. Сколько пассажиров на борту, не уточняется. С середины ноября эвакуационные рейсы выполняют также иракские авиалинии. За это время в Ирак вывезены более трех тысяч человек.