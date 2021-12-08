«Аэробус» сирийской авиакомпании Cham Wings с мигрантами вылетел из Минска в Дамаск судя по онлайн-табло минского аэропорта. Сколько пассажиров на борту, не уточняется. С середины ноября эвакуационные рейсы выполняют также иракские авиалинии. За это время в Ирак вывезены более трех тысяч человек.
2021-12-08T09:33:07+03:00
2021-12-08T09:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 08 декабря 2021
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