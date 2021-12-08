Москвич Сергей Глазов, задержанный по подозрению в убийстве двух человек в МФЦ, не состоит на учете у психиатров и не имеет судимостей. Кроме того, на Глазова не зарегистрировано никакого оружия, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

В результате стрельбы погибли два человека, пострадали четверо. В том числе 10-летняя девочка. По некоторым данным, причиной конфликта стало нежелание надевать маску. СК возбудило уголовно дело по двум статьям – убийство и незаконный оборот оружия.