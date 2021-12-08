Профессор Корнеллского университета, уроженка Казахстана Сауле Омарова, отозвала свою кандидатуру на должность главы управления финансового контроля США, который контролирует деятельность американских банков. Кандидатуру выдвинул президент Джо Байден, однако Омарова подверглась критике со стороны республиканцев и демократов в Сенате за советское прошлое, в частности, за то, что состояла в комсомоле.