Суд сегодня планирует рассмотреть жалобы на приговор бывшим полицейским, осужденным за незаконное задержание Голунова

Апелляционный суд в Москве сегодня планирует рассмотреть жалобы на приговор бывшим полицейским, осужденным за незаконное задержание журналиста Ивана Голунова.

Заседание пройдет в закрытом режиме, так как некоторые материалы дела засекречены. По нему проходят сразу пять человек, которые обвинены в превышении полномочий, фальсификации результатов экспертиз, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств. Все они приговорены от 5 до 12 годам тюрьмы. Каждый из преступников приговор обжаловал. Следователи установили, что оперативники задержали спецкора издания «Медуза*», признанного иноагентом, в районе станции метро «Цветной бульвар». Они положили ему в рюкзак пять пакетиков синтетического наркотика.

Затем, прибыв в квартиру журналиста, в ходе обыска силовики подбросили на шкаф еще и электронные весы. Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт запрещенных препаратов. Суд отправил его под домашний арест, отклонив просьбу следствия о заключении в СИЗО. На фоне широкой общественной кампании, обвинения с журналиста сняли, а его освободили.

Сам Голунов связывал задержание со своими публикациями. В ходе следствия и весь процесс журналист находился под госзащитой. Дело в отношении заказчиков выделили в отдельное производство, они пока не установлены.

Защита рассчитывает на сокращение срока осужденным полицейским. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из осужденных полицейских Дениса Коновалова Алексей Губкин.

«Я подавал апелляцию, подзащитный самостоятельно жалоб не подавал, будет рассматриваться моя жалоба на приговор. Мы ждем изменений приговора в части вмененных действий. Мы полагаем, что были излишне вменены составы «злоупотребление должностными полномочиями». Рассчитываем на снижение срока», — отметил он.

Адвокат добавил, что не ожидает увеличения срока своему подзащитному в результате возможного пересмотра приговора. «Срок не увеличат, поскольку прокуратура с несогласием по приговору Московского городского суда в первый апелляционный суд не обращалась», — заключил он.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.