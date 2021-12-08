Глава Следственного комитета раскритиковал региональные органы за большое число оправдательных приговоров

За последний год положительным исход разбирательства был лишь в 1 % случаев, сообщили в Следственном комитете. При этом есть регионы, где наблюдается рост подобных приговоров. Наибольшей критике подверглась работа СК по Республике Татарстан. По мнению главы ведомства Александра Бастрыкина, увеличение там оправдательных приговоров связано с тем, что деяния обвиняемых малозначительны и не представляют общественной опасности.

В целом же Бастрыкин связал тенденцию с недостаточным качеством следственных действий в период сбора доказательств, неполными проверками доводом фигурантов дел, а также с затянутостью расследований.

Теперь же, согласно позиции Бастрыкина, каждый случай оправдания подсудимого будет разбираться, а все процессуальные документ подвергнут дополнительной проверке. Если будет обнаружена ошибка, которая привела к оправданию фигуранта, следователю будет грозить дисциплинарная ответственность

По данным Следственного комитета, за этот неполный год в суды поступили почти 75 тысяч уголовных дел. По ним проходят более 80 тысяч обвиняемых.