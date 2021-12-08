Кремль назвал откровенным и деловым разговор президентов России и США

Путин и Байден обозначили свою позицию по Украине, — сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Переговоры двух президентов прошли по видеосвязи, они продолжались больше двух часов.

В Белом доме сообщили после переговоров, что Байден предупредил Путина о решительных мерах в ответ на эскалацию конфликта с Украиной. Как сказал Байден, «то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас».

Джо Байден угрожал Владимиру Путину — с таким заголовком вышло издание Axios, корреспондентам которого удалось узнать о содержании сказанного на переговорах президентов США и России, состоявшихся во вторник по видеосвязи. Советник

Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что президент США предупредил Владимира Путина, что США готовы принять решительные экономические меры в случае вторжения России в Украину и эти меры нанесут больший удар, чем введенные в 2014 году санкции. Несмотря на жесткие формулировки, видеоконференция Байдена и Путина не привела к разрешению кризиса на границах Украины, куда Москва стянула десятки тысяч войск.

По словам Салливана, Байден предложил Путину выбор между дипломатическим решением и серьезными экономическими и политическими последствиями, которые последуют в случае вторжения России в Украину.

Помимо удара по российской экономики, США обещают, по словам Джейка Салливана, предоставить украинцам дополнительные оборонительные вооружения и укрепить союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными средствами. Джейк Салливан не сказал, взял ли российский президент на себя какие-либо обязательства, а Джо Байден в свою очередь «не взял никаких обязательств и не сделал уступок» в связи с требованиями России заблокировать вступление Украины в НАТО.

По оценке советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, видеоконференция с участием Байдена и путина была не обменом речами, а настоящей дискуссией.