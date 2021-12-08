Глава СК раскритиковал руководителей региональных управлений ведомства из-за роста числа оправдательных приговоров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал руководителей региональных управлений ведомства из-за роста числа оправдательных приговоров по уголовным делам. В частности, серьезной критике подверглась работа следователей в Татарстане. Бастрыкин связывает рост оправдательных приговоров с недостаточным качеством следственных действий, особенно на этапе сбора доказательств.

По статистике, за год российские суды вынесли менее одного процента оправдательных приговоров.

